Zulema, de 36 años, es una estilista y camarera sevillana que acude con las cosas bien claras a 'First Dates'. De hecho, apuntaba lo siguiente ante las cámaras del programa de Cuatro: "Creo que hay muchos hombres que todavía tienen el concepto que tienen que proveer algo, como de economía o algo, para sentirse ellos guays. Cuando ven que eso no lo pueden hacer, si no lo pueden controlar, se van a otra persona". Además, se define como una mujer muy "independiente y empoderada". Además, fue madre soltera con 19 años, algo que le hizo madurar muy pronto.

En un chico busca básicamente que sepa "tratar a una mujer con ternura". Salvi, de 35 años, es un profesor de baile y bailaor y sería la cita de Zulema. Las primeras impresiones eran muy buenas. De hecho, Zulema le confesaba que trabajaba en un tablao, algo que tenían en común. Ambos son andaluces y la conversación entre ellos fluía de la mejor manera. Hobbies, qué hacen en su día a día, etc.

Otro tema de conversación que trataban era el tema de exparejas: los dos habían tenido amistades con derechos. "Depende de la persona con la que des. Hoy en día la cosa está complicada", confesaba Salvi a su cita, para proceder a contarle su calvario en todas las relaciones. "Es complicado con un artista", señalaba la soltera. Pero el soltero replicaba: "No sé por qué. Yo soy un caramelo", subrayaba.

Zulema le preguntaba si había sido infiel y este lo negaba: "Nunca. Si tengo mi mujer, ¿para qué voy a ir con otra? Si lo mejor lo tengo en casa". El soltero, además, confesaba que le gustaría tener un niño en un futuro. La cita avanzaba con normalidad, con una conversación de lo más fluida y conociéndose en todos los aspectos. Lo que está claro es que el flamenco era una afición compartida entre ellos.

Carlos Sobera llegaba a la mesa y exclamaba: "¡Música maestro!". Era en ese momento cuando Salvi se lanzaba a hacer lo que mejor sabe: tirarse unos pasos como buen bailaor. Zulema se quedaba fascinada: "Me encanta. A mí es lo que más me ha divertido de la cita. Me lo he pasado muy bien". La soltera en quedaba en shock total ante el gran espectáculo que acababa de ver.