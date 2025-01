Su cita iba a ser Ana, también de 57 años, que de entrada aseguraba ser "la misma persona de día que de noche": "No quiero perder el tiempo siendo actriz. Voy a ser la protagonista de mi vida sin ser actriz". Al verse de primeras, las impresiones eran buenas. La soltera tiene una Herbodietética y es de Barcelona, igual que su cita. No obstante, a Ana le suponía una barrera que no le pudiese mirar ni a la boca ni al pelo, porque según ella, "no se cuida".