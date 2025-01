La broma de Carlos Sobera a una soltera, tras escucharla hablar: ''Ya me has caído fatal''

Sandra tiene 33 años, viene de Colombia y se considera una mujer muy espontánea, confiesa que habla muy rápido y mucho. Nada más entrar por la puerta del restaurante del amor, nuestra soltera ha saludado a Carlos Sobera , que se ha quedado impactado con su acento colombiano: ''Te escucho y me dan ganas de decir 'plata o plomo'', y Sandra, entre risas, ha respondido: ''Ya me has caído fatal''.

El presentador y la soltera han continuado gastándose bromas y Sandra le ha explicado qué tipo de hombre busca: ''Que no me diga 'plata o plomo'', ha bromeado, pero continúa: ''Me gustan los chicos malos, pero me va super mal, no quiero más chicos malos''.