Podemos se defiende ante las acusaciones de acoso sexual contra Monedero

Podemos trata de frenar el golpe de las acusaciones por acoso sexual contra Juan Carlos Monedero , cofundador del partido. Según informa Diego Arce en el vídeo, desde la formación aseguran que no tuvieron conocimiento de denuncia alguna hasta 2023 , que fue cuando actuaron, y que no hay similitudes con el caso Errejón. Ione Belarra ha comparado su actuación con el caso Errejón, "despedir a alguien con honores es hacerle portavoz parlamentario". Monedero asegura que esta, como todas las denuncias presentadas contra Podemos, son falsas y sólo forman parte de la campaña de persecución contra el partido.

Juan Carlos Monedero ha asegurado a En Boca de Todos que "Podemos tendrá que aclarar muchas cosas". El expolítico ha atendido a los medios de comunicación en la puerta de su casa, "sabéis que siempre he dado la cara, no hay un persona y un personaje, no tengo nada que ocultar. En cuanto se aclare todo esto contad que yo estaré allí".