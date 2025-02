Ante las preguntas de los reporteros, Juan Carlos Monedero ha dejado claro que no reconoce las acusaciones por acoso sexual que se han lanzado sobre él y ha explicado que en cuanto todo esté solucionado dará las explicaciones necesarias “Yo siempre voy a los medios de comunicación, explico. Tengo una ventaja y es que yo no tengo una persona y un personaje, soy la misma persona, no me he enriquecido en la política, tengo la misma moto, vivo en el mismo sitio. En cuanto todo esto se aclare ya veréis como voy a los medios de comunicación y ya veréis como podré dar todas las explicaciones que hagan falta”.