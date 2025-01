Teodoro llegaba a 'First dates' reconociendo que a sus 69 años nunca había conocido el amor, por elección propia. Ahora, empezaba a considerar la posibilidad de tener una pareja y en el restaurante ha conocido a Paqui, a quien la libertad tampoco parecía venirle mal.

"Cuando yo tenía 25 años, es el momento en el que uno piensa formar una familia. O tener independencia. Yo elegí tener independencia porque me parecía que iba a tener una mejor vida. Yo estoy seguro que nunca me he enamorado", le confesó a Carlos Sobera en su llegada al restaurante. "Lo que es triste, a veces, es estar con una pareja, Don Carlos", añadió.