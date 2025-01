Laura Boado sorprende con la confesión de Paco en 'First Dates': "Me he casado cuatro veces"

Paco, funcionario y cocinero jubilado de 71 años, entraba en nuestro restaurante, el que quiere conocer a la persona con la que se pueda casar por amor y “ya morir con ella”. Y, en ‘First Dates’ conocía a Julia, jubilada que se dedicaba a la hostelería de 67 años que, por el contrario, “nunca se ha casado”.

“Me he casado cuatro veces”, confesaba a nuestra compañera Laura Boado, lo que le sorprendía a ella, aunque explicaba ante nuestras cámaras que “se ha casado sin estar enamorado” todas las veces.

“Me casé a los 24 años con la novia que tenía desde los 17 años, luego conocí a una chica en un bar que su novio se fue a la mili y se enamoró de mí, la tercera es la madre de mi hija, al mes me dijo que estaba preñada. Luego otra chica, una novia que tuve antes de la madre de mi hija, mi hermana me dijo que se estaba muriendo, fui a verla y le dije que si se curaba me casaba con ella y se curó. Nos casamos y a los tres o cuatro años estábamos divorciados”, contaba a nuestra compañera.

Inés daba una muy buena impresión a Paco: “Es mi tipo ideal”. Y le sacaba un parecido a una famosísima actriz. Momento en el que ambos comenzaban a conocerse.

“Me gusta hacer cosas, pero como no tengo con quién hacerlo, pues solo ando”, le confesaba Paco a su cita, pero ella aseguraba ser todo lo contrario: “He viajado sola, salgo sola muchas veces porque me gusta mucho bailar”. Y, es que, dejaba claro que “las personas dependientes no le gustan”.

Cuando salía el tema de la política, Paco explicaba que dentro de Vox “es un coordinador de redes” y le enseñaba la pulsera que lleva de este partido político, pero ella dejaba claro que ella no es partidaria de Vox y le explicaba a él que “mira más por la gente trabajadora”.

Y, Julia aseguraba que no "le interesa" que Paco haya estado casado en cuatro ocasiones, cuando este se lo contaba: "Si me interesa es él, que tampoco me interesa. Me aburre, en pocas palabras. Mi intuición es que es un charlatán y un cantamañanas". Mientras él pensaba que "tienen muchas cosas en común" y que es una persona que le encaja.

