Donald Trump culpa a Kiev de la guerra en Ucrania

Después de la reunión entre Estados Unidos y Rusia para iniciar las conversaciones para un posible acuerdo de paz en Ucrania, Donald Trump compra el relato de Vladimir Putin y culpa a Kiev de la guerra . Según informan Sara Canals y Ana Lorenzo , el presidente estadounidense señala directamente a Volodímir Zelenski y dice que, si Ucrania hubiese cedido una parte pequeña de su territorio habría evitado la guerra. El magnate, además, también responsabiliza a Joe Biden y a la Unión Europea, es decir, a todos menos al país invasor. Mientras, Trump diseña el futuro de Ucrania con Rusia. Un futuro en el que no entra el presidente ucraniano ni, tampoco, la UE.

Alineado con Putin, Trump le echa en cara a Zelenski que no haya habido elecciones desde 2019 y asegura que el líder ucraniano tiene una aprobación del 4%, una tesis a la que se agarra Rusia para poner en duda la legitimidad de la actual cúpula política.

Zelenski ha llamado en cualquier caso a centrarse en cuestiones tangibles y, un día después de la reunión entre Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudí, ha lamentado que en dicho encuentro no se hablase de temas como los prisioneros de guerra o de los constantes bombardeos rusos.

El presidente ucraniano ha insistido en que quiere de sus socios "garantías de seguridad", para acto seguido recordar que la OTAN sigue en el horizonte, aunque los rusos "no quieran siquiera que (Ucrania) mencione esta palabra". "Queremos garantías de seguridad este año. Queremos terminar la guerra este año", ha alegado. Además, ha insistido en que no habrá acuerdo de paz sin Kiev y rechaza dar a Estados Unidos el 50% de los beneficios de sus recursos minerales porque no quiere vender a su país.