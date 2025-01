Antonio, soltero en 'First Dates', ha sufrido además un lapsus tras preguntarle hasta en dos ocasiones seguidas el nombre a su cita

Josefa, de 66 años, es una empleada doméstica procedente de Tarragona (Cataluña) que se considera "una privilegiada": "Vivo donde quiero y no me hace falta nadie. Vivo súper bien". Ahora mismo está jubilada y disfruta como nada de ello. Ante Carlos Sobera, Josefa se confesaba: la pérdida de su hija con tan solo 39 años le marcó totalmente: "Decidí cambiar mi vida y no estar sufriendo para todo el mundo", ha contado en 'First Dates'.

Por otro lado, Antonio, de 65 años, es un albañil de Barcelona que acude a 'First Dates' consciente de cuáles son sus verdaderos dotes: arregla todo lo que sea. "Yo voy a casa de la gente a hacer una paella y con las mismas, me lían y les cambio el plato de ducha. Con eso te lo digo todo", asegura.

Ambos se veían por primera vez y la primera impresión era buena. A excepción de un pendiente que no le hacía mucha gracia a Josefa. Antonio sufría un lapsus al no recordar su nombre cuando se lo acababa de decir hace nada. Y por si fuera poco, le confesaba a Josefa que se llamaba igual que su exnovia, algo que no le hacía mucha gracia a Josefa.

La cita entre Josefa y Antonio

Una vez sentados en el restaurante de 'First Dates', los dos charlaban tranquilamente sobre diversos asuntos. Antonio rompía el hielo contándole a su cita lo importante que es para él estar cerca del mar, algo que compartía con Josefa. Más adelante, Antonio le contaba a Josefa lo que busca: "Una amistad sana". En este punto, discrepaba con su cita, puesto que ella prefiere una relación. Pero es la distancia y otros asuntos los que hacen que Antonio no busque ligarse a algo.

"Y yo, ¿he cumplido tus expectativas?", preguntaba Josefa. Antonio señalaba que "sí": "En físico y eso, sí". Aunque posteriormente confesaba que se lo había dicho por puro cumplimento, porque sentía que su cita estaba sintiendo "tilín". A su vez, Antonio pagaba la cuenta como acto de caballerosidad, aunque en el fondo lo el acto venía dado por miedo a que "digan que si feminismo y tonterías de estas. A la hora de pagar tiene que pagar el tío...".

La decisión final

Llegaba el momento de la decisión final, lo que se traducía en que tanto Josefa como Antonio debían decidir si querían tener una segunda cita o no. Al menos, cuando les llegaba la cuenta, aseguraban haber disfrutado mucho. Y es que a pesar de que tenían algunas discrepancias, no se lo habían pasado del todo mal.