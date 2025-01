Juani, de 55 años, llega al restaurante de 'First Dates' muy sonriente y sincera: "Que me digan que soy una morenaza, eso me gusta muchísimo". Esta madre de dos hijos tiene claro lo que quiere: "Necesito alguien que se implique , que sea atento y que se coma la vida como me la como yo. Y que deje huella". Además, pedía -a poder ser- que fuese alto.

Su cita iba a ser Lucas , de 63 años, un alfarero jubilado procedente de Valladolid que bromeaba en su presentación: "Tengo la aplicación de Tinder que últimamente me sale humo. Que si Palencia, Zamora, Valladolid... no puedes ir a todas".

Al verse, la reacción de Juani nos dejaba un momentazo en toda regla: "No puede ser. No me lo creo. Yo lo he pedido más joven, yo quiero alguien más joven". No obstante, eso no frenaba que se conocieran y charlasen tranquilamente. A Lucas le gustaba bastante su cita: era alta, guapa, morena... como a él le gustan. Un Lucas que le hacía una propuesta a Carlos Sobera antes de sentarse: "¿No tienes cinco minutos para tomarte un vino?".