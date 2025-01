El soltero Toni no se esconde y cuenta en 'First Dates' que le gustan las mujeres con "pecho grande"

“Tengo un familiar en Córdoba, que se llama ‘Frasquito’, que ha cumplido ahora cien años. Él dice que cada día tiene una ilusión. Y dice que la vida sin ilusión no vale la pena . Eso es un ejemplo de vida. Debemos tener ilusión hasta el resto de nuestras vidas”, cuenta muy feliz Toni a las cámaras del programa.

Nada más guardar su chaqueta, Toni se apoya en la barra del restaurante y le cuenta a Carlos Sobera sus pasatiempos y hobbies con los que suele ‘matar’ el tiempo: “Me gusta el senderismo, andar por la montaña, cantar, hacer karaoke…”. De hecho, el soltero adora la música de ‘Kiko y Sara’, una banda de Cádiz: “Siempre lo pongo en casa… Me dan positividad. Me gustan mucho”.