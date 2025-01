Ella como su portavoz, aseguraba, que el objetivo de este sindicato es conseguir una igualdad que no existe ahora mismo: "Yo misma y muchas compañeras, no nos sentíamos representadas". Así mismo, señalaba su larga carrera: "Yo era militar, pero que desde hace 15 años soy policía nacional".

Nacho Abad preguntaba al invitado también, si este sindicato era un sindicato feminista no normativo lésbico, a lo que David respondía: "Tú ya lo sabes, pero claro que me gustan las mujeres, soy muy lesbiana".

Acto seguido, el periodista aseguraba, que no se explica como se le permitía hacer esto: "No sé cómo no intervienen y te quitan la placa porque es una vergüenza para la policía. Es pisotear el trabajo de tus compañeros, la dignidad de la policía y del Estado". Tras estas palabras, Daniel Gallardo se defendía y comentaba, que a ver si era de capaz de decirle todo esto a la cara.

Nacho Abad se veía obligado a intervenir tras el cruce de acusaciones e indicaba al invitado que no le había gustado sus últimas palabras: "No me gustan que ellos te llamen sinvergüenza ni que tú amenaces a nadie". El invitado rebatía al presentador y decía que no iba a permitir que le insultasen: "Si me increpan, yo puedo responder".