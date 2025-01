'En boca de todos' ha mostrado las imágenes publicadas por esta empresa de desokupación en las redes sociales donde hemos podido ver cómo se efectuó este intento de desalojo y como el verdadero vecino de la vivienda, que no entiende nada, se defiende y avisa que va a llamar a la policía.

"Soy de una empresa de desokupación y quiero que te salgas de esta vivienda porque no pagas", comenzaba diciendo el miembro de la empresa de desokupación y el vecino erróneo contestaba: "¡Mira, largaos de aquí, no sé de qué me habla", decía este vecino.