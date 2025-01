Tras escuchar al periodista, Nacho Abad planteaba que hacer este tipo de cosas no sería un delito, a lo que Olmo respondía: "Yo no digo que sea delito, yo solo he publicado esta información que es cierta y relevante. La cuestión que no veo correcta es que el hecho de que la mujer de un líder trabaje para una organización que recibe fondos de la propia formación política que dirige su marido, es muy cuestionable".