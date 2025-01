Nacho Abad desvela el gran problema que ha tenido con la okupación: "He tenido que vender la casa"

Al señalar esto, Nacho Abad confesaba que entendía perfectamente que no quisiera volver a alquilarla y por primera vez desvelaba que él también ha sido víctima de okupación: "Esto es lo que tiene el actual gobierno que permite esto, es normal que los dueños no quieran alquilar. Yo mismo tenía una casa en alquiler, tuve okupas y he tenido vender la casa porque no quiero tener más problemas como usted".