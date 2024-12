Tatiana acude al restaurante del amor para conocer a Alberto, una persona muy particular

“No me ha parecido pringado para nada y eso me ha gustado mucho de él”, desvela Tatiana a las cámaras del programa

Tatiana acude muy decidida al restaurante del amor de ‘First Dates’ con el objetivo de encontrar a una persona con la que caer profundamente enamorada y hacer con ella un montón de planes. Es una productora audiovisual de Madrid que quiere que la traten como a una “reina” porque es una chica que no se conforma con “poco”, sino que busca que esa otra media naranja de todo por ella.

Carlos Sobera acompaña a la soltera hasta la barra del restaurante, no se anda con rodeos y le pregunta cuál es su estándar. Tatiana, responde: “Yo busco a alguien que me de amor profundo, que me de una amistad, que haya lealtad, que haya compatibilidad. Tengo un patrón, que es que me gustan los pringados”.

“Para mí, un chico pringado no es lo que piensa la gente, es solamente su apariencia. El típico así como delgaducho, a veces lleva gafas o ese tipo de estándar de pringado, ese es el que me gusta a mí. Pero no que sea personalmente pringado”, detalla la soltera sus particulares gustos a las cámaras de ‘First Dates’.

Carlos Sobera, en cuanto termina de escuchar a la soltera y ya conoce cuál es el tipo de chico que anda buscando para caer enamorada, se dirige a las puertas del restaurante para dar la bienvenida a Alberto, quien será la cita de la productora visual madrileña. Es un metre y estudiante de Girona que afirma al programa que nunca le ha resultado muy difícil “ligar”.

El presentador, en cuanto le muestra a la soltera, le pregunta si él se considera pringado. El soltero lo afirma para seguir la corriente, aunque luego detalla aún más ese pensamiento a las cámaras del programa: “Yo no me considero pringado. Soy muy espabilado para la edad que tengo. Todo el mundo me lo dice. Estoy muy orgulloso de como soy”.

“He llegado a salir con más pringados aún. Pero me ha parecido un chico muy educado, con las cosas claras, muy centrado en la vida. No me ha parecido pringado para nada y eso me ha gustado mucho de él”, cuenta la soltera a las cámaras de ‘First Dates’ en cuanto ha podido conocer un poco más a su cita.

Una vez en la cena, parece que Tatiana ya siente una ligera atracción con el chico con la que le han emparejado: “Mis padres quieren algo así, que sea responsable. Yo misma se lo presentaré a mis padres sin problema… Me ha parecido atractivo”. Además, Alberto también se siente muy atraído hacia ella. De hecho, no ha puesto ningún reparo en contarle que es una chica “guapa” y que viste “muy bien”.

