Una soltera sorprende a su cita con su decisión final en 'First Dates': "No has sido una atracción física..."

Bárbara es la siguiente soltera que tratará de encontrar el amor en el especial de Navidad de ‘First Dates’

Manuel será la cita de la soltera en ‘First Dates’

El soltero José cuenta a su cita cómo se cortó la lengua con un piercing: "Soy muy burro"

Bárbara, una gobernanta de hospital jubilada de Alicante, entra muy ilusionada de entrar al restaurante del amor de ‘First Dates’ para encontrar al hombre con el que pasar el resto de sus días acompañada. Además, asegura al programa que, pese a haberse dedicado al mundo de la limpieza, siempre ha estado muy arreglada y ha tenido en su bolsillo, tanto su “carmín y perfilador”.

“Pues mira, Carlos. A estas edades, una se nota muy sola ya. Pero no quiero convivencia”, cuenta la soltera nada más apoyarse a la barra del restaurante. Por eso, Bárbara ha llegado al local para encontrar a un compañero de vida que sea “cariñoso, educado, detallista” y que no tenga “barba”.

“Pretendientes he tenido muchos, sí. Unos los he rechazado, otros me han gustado y yo no les he gustado”, cuenta de forma muy caprichosa la soltera a las cámaras de ‘First Dates’.

Carlos Sobera, en cuanto termina de mantener una charla muy cordial con la soltera y conoce todo lo necesario para que ella pueda acabar enamorándose, se dirige a la entrada del restaurante del amor para dar la bienvenida a Manuel, quien será la cita de Bárbara en el especial de Navidad de ‘First Dates’. Es un cocinero jubilado de Alicante al que le encanta “restaurar santos” porque es lo que le “entretiene”.

“Me hubiese gustado un señor un poco más alto. A mí, los hombres con barba no me gustan”, detalla la soltera a las cámaras del programa. En cambio, el soltero parece haberle gustado bastante su cita, puesto que piensa que es una mujer “guapa”.

Una vez se sientan en la cena, tanto Bárbara como Manuel tienen el tiempo perfecto para conocer a la otra persona y ver si realmente fluye el amor entre ellos. “Bárbara, al trabajar en un hospital, la veo muy culta y curiosa”, detalla el soltero al programa. Parece que entre ellos parecen estar muy interesados, porque Bárbara se siente encantada de que le hayan emparejado con un hombre muy “trabajador”.

Además, a medida que avanza la cena, también descubren que ambos han venido al programa buscando lo que realmente quieren: un amigo con el que hacer muchos planes, pero sin convivencia. “Yo quiero una relación, pero de amigos. De vernos, ir a tomar algo y cosas así”, revela el soltero a las cámaras de ‘First Dates’.

La decisión final de Manuel y Bárbara en ‘First Dates’