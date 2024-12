Carlos Sobera recibe a la soltera mientras arregla el decorado del restaurante: "Me pillas con una bombilla"

“Literalmente, cuando he entrado y he visto a Vicky, he dicho: buah, ese pelo, impresionante. Le queda increíble y me gustan mucho los pelos de colores tipo rosa o azul. El vestido que llevaba, increíble”, cuenta Joel a las cámaras de ‘First Dates’ en cuanto conoce por primera vez a Vicky. Aunque la soltera no le haya impresionado mucho el físico de su cita, le dará una gran oportunidad de conocerlo en la cena, puesto que ambos tienen orígenes muy parecidos.