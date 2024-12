Daybert da detalles sobre su postura sexual favorita: "Soy bueno haciendo la carretilla"

Daybert tiene 20 años y es modelo y piloto privado. Este soltero ha llegado hasta 'First dates' con la esperanza de encontrar en el restaurante del amor a esa chica que se siga el ritmo y parece ser que se trata de Pilar. Aunque la soltera solo tiene 19 años, ya tiene muy claro lo que busca en un chico:

"Me gustan los chicos altos, latinos, morenos y tatuados. No busco nada serio pero tampoco me cierro al amor. Como tampoco tengo prisa, busco a uno que se adapte muy bien a lo que busco''.