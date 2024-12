Oscar y Mercedes, la pareja de solteros que no logra conectar desde que se ven: "Me falta el feeling..."

Mercedes tiene 58 años, es administrativa, está divorciada y tiene un hijo. Llega a 'First Dates' en busca del amor y confiesa que cree que tiene ''un problema'' y es que siempre se está riendo: ''Siempre me rio porque me gusta disfrutar''.

''Es divertida, le gusta moverse, está abierta a nuevas experiencias, pero me falta el feeling que tendría que tener con alguien'' , explica Óscar ante las cámaras del programa, y Mercedes está en el mismo punto que su cita: ''Con él sí que estoy cerrada al amor, no he sentido nada espectacular, no es la cita que esperaba''.

Sobre si querrían mantener una segunda cita, Óscar es el primero en dar su veredicto: “Yo, para irnos de fiesta y volar o un crucero, sí. Pero, para una relación seria no, porque aún no estoy preparado”. Mercedes tampoco volvería a tener una segunda cita con Óscar porque no han llegado a coincidir prácticamente en nada. “Me he reído, pero no he conseguido ese puntito que me hace falta”, cuenta la soltera en su decisión final. Por lo tanto, Óscar y Mercedes tratarán de buscar el amor por su cuenta.