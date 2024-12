Silvia, una soltera a la que la vida le ha dado una segunda oportunidad, será la siguiente en tratar de buscar el amor en ‘First Dates’

Daniel tratará de conectar con Silvia durante su cita en ‘First Dates’

Un soltero alemán se queda prendado de su cita en 'First Dates': "¡Eres preciosa!"

Silvia acude muy nerviosa al restaurante de ‘First Dates’ porque tiene muchas ganas de conocer a una persona con la que compartir muchas experiencias y caer profundamente enamorada de él. Es una masajista de Mallorca que se considera “muy fuerte”, positiva, aunque también tenga sus “taras”, pero las está sabiendo gestionar muy bien.

La soltera tiene muchos tatuajes. Y todos ellos reflejan un significado muy importante para Silvia, que viene de tener un duro revés en su vida tras haber tenido un cáncer de mama recientemente: “Antes de que me dijeran que tenía el cáncer, yo ya lo sabía. Yo me lo detecté mirándome en el espejo y mis ojos se iban a la mama derecha. Entonces, yo fui a que me hicieran una mamografía y una ecografía. Desde el 2 de marzo al 22 de marzo yo tuve la espera. Eso fue el momento más malo de mi vida.”

Silvia ha conseguido superar el cáncer y, desde entonces, ahora está más fuerte que nunca. “Todas las mañanas me abrazo, me beso y me toco mi cicatriz. Me quiero por lo que he pasado”, detalla la soltera a las cámaras de ‘First Dates’.

Carlos Sobera pregunta a Silvia por lo que debe tener esa otra persona para que la soltera caiga enamorada. La masajista de Mallorca responde: “Empático, divertido, feliz… Que tenga su vida, yo tener la mía y podernos unir en esos puntos. Me encanta viajar. He estado en un montón de lados en todo el mundo… Venezuela, Punta Cana, Marruecos, Tailandia, Holanda… Me encanta viajar”.

El presentador, en cuanto escucha con atención todo lo que debe tener esa persona para que Silvia se enamore, acude al restaurante de ‘First Dates’ para dar la bienvenida a Daniel, quien será la cita de Silvia. Es escritor, tiene 43 años y cuenta que viaja en autocaravana por toda España.

“Físicamente, me parece una persona atractiva”, cuenta la soltera a ‘First Dates’. Además, Daniel también parece estar muy atraído con respecto al físico de la chica con la que le han emparejado: “Es el tipo de chica que me puede gustar… Atlética, me encantan los tatuajes”.

Una vez se encuentran en la mesa, parece que la llama del amor ha irrumpido con fuerza en el restaurante del amor, puesto que la conexión que están teniendo Daniel y Silvia es total. “Yo la veo como un renacer. Y, cuando te pasan estas cosas, cuando pasa algo que te hace cambiar el chip, la manera de ver el mundo, seguro que va a salir una Silvia mucho mejor. Quiero conocerla”, desvela el soltero al programa.

En cuanto terminan de cenar, la chispa que fluye entre ellos es total, por lo que acuden a la sala de intimidad total para bailar muy pegados. “Me gusta que a sus brazos me sienta una niña”, detalla Silvia a las cámaras del programa.

La decisión final de Silvia y Daniel en ‘First Dates’

La cita que han mantenido Silvia y Daniel en ‘First Dates’ ha ido a la perfección y la conexión que han tenido ha sido total. Ambos han venido al restaurante a buscarse y caso parece que estaban predestinados a conocerse. Por lo tanto, Silvia y Daniel volverán a mantener una segunda cita para ver si consiguen llegar a ser pareja.