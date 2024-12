Luis es el siguiente soltero en tratar de encontrar el amor en ‘First Dates’

El soltero mantendrá una cita con Isaac, un peluquero de Sevilla

Luis acude muy elegante al restaurante del amor de ‘First Dates’ con el objetivo de enamorarse de una persona con la que consiga compartir muchas experiencias y con el que pueda llegar pasar mucho tiempo en pareja. Es un peluquero almeriense que adora Sevilla y al que le encanta salir de fiesta: "Cada vez que voy a Sevilla es por el ambiente y la verdad es que sí, un ambiente muy bueno. Me lo paso muy bien cuando voy la verdad".

Sin embargo, aunque el soltero asegure que es el alma de la fiesta cuando acude a la capital hispalense, Luis cuenta a las cámaras del programa que no va buscando a una persona cualquiera, y menos de fiesta: "No vamos a liarnos. Vamos a salir nada más a lo que es salir a bailar. Hombre, me han salido ligues sevillanos, pero he dicho 'next".

Luis ha acudido al restaurante del programa para encontrar a una persona trabajadora, educada y cariñosa. "A mí me gustan mucho los hombres con barba. Es un morbo", asegura el soltero a 'First Dates'.

Laura Boado, en cuanto escucha todo lo necesario para que Luis caiga locamente enamorado de la otra persona, se dirige a las puertas del local para dar la bienvenida a Isaac, quien será la cita del peluquero almeriense. De hecho, Isaac y Luis ya tienen en común diversos aspectos, como el empleo y su gran pasión por la fiesta. "Yo, soltero, puedo estar de 'cruising' y puedo estar con uno y con otro. Pero yo tengo la suficiente capacidad de cuando estoy de pareja de olvidarme de todo ese mundo", detalla Isaac al programa.

Nada más conocerse, parece que Luis se ha quedado prendado de su cita: "Que sea de Sevilla es un punto a favor porque no tengo ningún inconveniente en coger el coche y plantarme ahí". En cambio, Isaac no tiene pinta de haberle atraído desde que ha entrado por el restaurante. "Esos estampados que tiene ahí ya no se llevan. Una camisa clásica, lisa…", cuenta al programa.

En cuanto empiezan a conocerse un poco más, Laura Boado les interrumpe momentáneamente para conducirles hasta su mesa, donde tendrán el tiempo perfecto para conocerse aún más y ver si florece el amor.

Mientras cenan, Isaac se empieza a dar cuenta de que su cita no está hecha para él: "Los ojos que tenía… Eso se nota chico. Si vienes para tener una cita, creo que tiene que haber un poquito de descanso. Eso no me cuadra". Además, le ha dado la impresión de que la otra persona solamente va a Sevilla para salir de fiesta y no para descubrir la provincia.

La decisión final de Luis e Isaac