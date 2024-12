El juez Peinado se ha visto envuelto en la polémica después de que le hayan acusado de cambiar intencionadamente la declaración de una testigo del 'caso Begoña ' diciendo cosas que en realidad no dijo. Para conocer más a fondo todo lo ocurrido con el juez Peinado, 'Todo es mentira' ha entrevistado en directo al magistrado Joaquim Bosch , quien nos da todas las claves sobre el caso.

En cuanto a si puede un juez poner en boca de una testigo algo que no haya dicho para sacar información en un interrogatorio, Bosch se ha pronunciado al respecto: ''De forma intencionada no se puede hacer eso, está expresamente prohibido. A un declarante no se le puede interrogar de forma sugestiva o a través de engaño inducirle a que declare en un sentido determinado''.