La Guardia Civil no ha encontrado mensajes en el móvil del Fiscal General del Estado , García Ortiz, relacionados con la investigación de la filtración de un documento privado del novio de Isabel Díaz Ayuso, de hecho, no han encontrado ningún mensaje en ese móvil de aquella semana.

En la misma línea, la presidenta afirma que esa instrucción ''no trata el borrado de los terminales personales o conversaciones particulares'' e indica que no tienen móvil oficial, si no que utilizan el mismo terminal para todo.