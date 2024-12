Las anécdotas más divertidas de los camareros de 'First Dates'

Matías Roure y Lidia Torrent son los camareros más reconocidos del programa, que han sido testigos de algunas de las situaciones más rocambolescas y graciosas

Lidia Torrent no solo ha sido camarera en el programa, sino que también fue pareja de Matías durante varios años

El programa "First Dates", conducido por Carlos Sobera, ha sabido crear momentos inolvidables para Cuatro durante los años que lleva en antena. Sin embargo, las citas no serían lo mismo sin la presencia de los camareros, quienes con su profesionalismo, empatía y a veces sentido del humor, aportan un toque único a cada encuentro.

Entre los camareros más reconocidos se encuentran Matías Roure y Lidia Torrent, quienes además de servir bebidas, han sido testigos de algunas de las situaciones más rocambolescas y graciosas del programa. Recordamos algunas de las anécdotas más divertidas que han protagonizado.

El cuerno vikingo de cerveza

Uno de los momentos más curiosos ocurrió cuando José Antonio, un participante con un estilo muy particular, entró al restaurante con un cuerno de cerveza. Cuando le preguntaron qué quería beber, sorprendió al camarero Matías Roure pidiendo que le sirvieran la cerveza en su cuerno. Matías, siempre dispuesto, no pudo evitar sonreír ante la petición y cumplió con el excéntrico deseo del comensal. Aunque la cita entre José Antonio y su pareja no fue precisamente exitosa, este gesto sigue siendo uno de los más originales y recordados del programa.

El tanga apretado de Eli

Eli, una de las participantes más carismáticas de "First Dates", protagonizó un momento inolvidable cuando decidió confesar en medio de su cita que su tanga le estaba causando problemas. "Me aprieta tanto que se me está abriendo el culo", dijo, dejando a su cita, Ernesto, sin palabras. Matías y Lidia, que observaban la escena desde la barra, no pudieron contener las risas, y Ernesto tampoco sabía cómo reaccionar a la inesperada confesión. Este tipo de momentos evidencian cómo el programa mezcla lo inesperado con la diversión.

El intento de ligar con Carlos Sobera

A lo largo de los años, muchas personas han entrado a "First Dates" con intenciones claras de encontrar el amor, pero no siempre con la persona adecuada. Un ejemplo de esto fue Eli, quien, antes de tener su cita, intentó ligar directamente con Carlos Sobera. En un comentario lleno de picardía, Eli expresó su admiración por el presentador: "Carlos, no deberías estar en la puerta, desmereces a cualquiera". Mientras Sobera mantenía su profesionalidad, los camareros se divertían viendo cómo la participante se desviaba del objetivo del programa.

La cita que intentó vender su producto

Uno de los momentos más inesperados ocurrió cuando un participante, en lugar de enfocarse en la cita, aprovechó la oportunidad para intentar vender un producto. Al comenzar a hablar sobre las virtudes de un suplemento que él mismo comercializaba, se olvidó por completo de su cita, que observaba con asombro cómo el encuentro se convertía en una sesión de ventas. Tanto Matías Roure como Lidia Torrent, desde la barra, no podían creer lo que estaba sucediendo y trataron de mantener la compostura mientras observaban al soltero olvidarse completamente del propósito de la cita

Los camareros al rescate en una cita fallida

Uno de los momentos más memorables donde los camareros fueron protagonistas fue cuando una cita entre dos solteros comenzó a torcerse rápidamente. Ambos participantes apenas intercambiaban palabras, y la tensión era palpable. Ante la incomodidad del momento, Matías Roure decidió intervenir para aliviar la situación. Con su característico sentido del humor, comenzó a hacer pequeñas bromas y a servir las bebidas de una manera muy animada, lo que finalmente rompió el hielo y ayudó a que la cita fluyera mejor.

Matías reemplaza a Carlos Sobera

En otra ocasión especial, Matías Roure tuvo que asumir temporalmente el rol de Carlos Sobera. Cuando el presentador no pudo estar presente, Matías, con su experiencia en el programa, tomó las riendas de la recepción de los solteros. Aunque estaba más acostumbrado a su posición como camarero, Matías logró mantener el programa en marcha, saludando a los participantes con su carisma habitual y logrando que las citas comenzaran sin problemas. Los espectadores destacaron su soltura en este nuevo rol, lo que demostró su versatilidad dentro del equipo.

Lidia y el "consejo perfecto"

En otro momento, Lidia se convirtió en la consejera amorosa de un participante nervioso que no sabía cómo romper el hielo con su cita. Antes de que comenzara la cena, el soltero confesó a Lidia su temor a no impresionar a su pareja. Ella, con su actitud siempre calmada y profesional, le dio un sencillo pero efectivo consejo: "Sé tú mismo y hazle sentir que puede ser ella misma contigo". Estas palabras parecieron tener un impacto positivo, ya que el participante logró relajarse y llevar la cita de manera más fluida.

El papel de Matías Roure y Lidia Torrent en la dinámica del programa

Desde el inicio de "First Dates", los camareros no solo se han encargado de servir bebidas. Matías Roure se ha consolidado como una de las figuras más queridas del programa. Argentino de origen, Matías llegó a España hace más de 15 años y rápidamente encontró su lugar en el programa de citas más famoso de Cuatro. Aunque comenzó como barman, su carisma y cercanía lo convirtieron en un elemento central del formato.