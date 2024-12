Deyanira, la soltera más activa en la cama que ha pasado por 'First Dates': "Me gusta a todas horas"

Deyanira es la siguiente soltera que acude al restaurante para buscar el amor

Su cita será Santiago, un comercial que reside en Madrid, y que levantará las pasiones a Deyanira

Deyanira acude muy arreglada al restaurante del amor de ‘First Dates’ con el objetivo de encontrar a esa persona con la que volver a sentir las mariposas que están dormidas en su estómago. Aunque venga muy nerviosa, ella tiene sangre cubana y estará dispuesta a todo con tal de conseguir dar con alguien con el que pueda volver a sentir el amor.

La soltera desvela a Carlos Sobera que en el amor no va muy bien: “Ni me acuerdo. Solo me he enamorado una vez en mi vida… Estuve con el padre de mi hijo y, gracias a Dios, ya no está. Hace cuatro años que ya no estamos juntos. Obviamente, tenemos relación de padres, pero ya salió sentimentalmente de mi vida”.

Sin embargo, pese a ese pequeño bache en su vida, Deyanira nunca se ha cerrado en el amor. Por eso ha acudido al restaurante de ‘First Dates’ con el objetivo de encontrar a una persona sincera y que aporte. “Siempre he dicho que quien merece, no pide. Entonces, yo hago todo lo posible para que te des cuenta de que merezco. Por eso es que es un poco difícil acceder a mi porque todo el mundo no está dispuesto a dar el 100%”, cuenta a las cámaras del programa.

En cuanto Carlos Sobera conoce todos los requisitos que necesita Deyanira para caer enamorada de otra persona, se dirige rápidamente hacia la entrada del restaurante para recibir a Santiago, quien será la cita de la soltera. Es un comercial de Madrid que tiene muchos amigos y, entre ellos, se llevan muy bien: “Los hijos de mis amigos me llaman tío”.

“Cuando lo miré así, como no llevaba las gafas, dije: uy. Pero, después, al ratito que le vi esos ojazos dije: uf”, detalla la soltera al programa. Parece que Deyanira se ha quedado totalmente prendada del chico con el que la han emparejado. De hecho, a la soltera le entra la vergüenza en cuanto se pone a hablar un rato con Santiago.

Carlos Sobera dirige a la pareja hasta su mesa, donde podrán conocerse aún más y, quien sabe ver si surge el amor. De hecho, la soltera no para de estar muy vergonzosa. “Se le ha visto en ella predisposición. Y que yo le he gustado. Entonces, me ha gustado en ese sentido. Que ella haya puesto la primera piedra para que yo continue poniendo piedras”, desvela Santiago a las cámaras de ‘First Dates’.

La conversación en la mesa empieza a calentarse por momentos en cuanto Deyanira desvela a su cita los juguetes que tiene para pasárselo bien. “Pues algo que no le haya contado a él que debe saber… lo que necesita es ir al gimnasio y tomar mucha vitamina porque soy una persona a la que le gusta mucho el sexo. He tenido problemas porque me han llamado ninfómana, cosa que no lo soy. Me gusta a todas horas y en cualquier momento. Tengo un total de siete juguetes; esposas, látigo, dos satisfyer y una cosa que no uso”, desvela entre risas Deyanira al programa.

De hecho, la cita culmina en su punto más caliente del programa en cuanto Santiago y Deyanira deciden darse el lote y enfundarse uno de los besos con más pasión de ‘First Dates’.

