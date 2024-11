Un soltero, muy emocionado al recordar a su hija en 'First Dates': “Mi niña lo es todo para mí”

En cuanto se sienta a la barra del restaurante, el soltero le cuenta a Carlos Sobera que es una persona muy trabajadora y que cuenta con varios negocios entre manos. Entre ellos, uno dedicado a hacer “ retiros ” con personas durante tres días en los que se descansa, se practica ejercicio y finaliza con una gran fiesta. “Se me ocurrió porque buscaba algo diferente . Que la gente no estuviese ya cansada de hacer. Como una experiencia nueva”, detalla el soltero a las cámaras del programa.

Sin embargo, aunque el soltero asegure que le ha ido bien en el amor, acaba de llevarse una gran desilusión tras haber estado casado “ 28 años ”. “La paternidad a mí me dio todo. Mi niña es todo para mí. No te puedo decir más ”, cuenta muy emocionado a las cámaras del programa.

“ No he tenido muchísimas relaciones amorosas. La más importante ha sido una que llevé 25 años con mi expareja . Me crie con él”, cuenta la soltera a las cámaras de ‘First Dates’. En cuanto se ven por primera vez, parece que el soltero se siente muy atraído hacia ella, puesto que asegura al programa que “se cuida”. Además, Ivana también parece estar encantada del físico de Raúl.

“Siempre lo he deseado. Quiero como pareja a un entrenador personal”, cuenta entre risas Ivana. Nada más sentarse en la mesa, ambos descubren que se dedican a lo mismo que encontraron en el fitness su pasión. Sin embargo, Raúl no está muy seguro de Ivana, porque ella no quiere tener hijos y a él no vería con buenos ojos ese aspecto. Además, tampoco busca una relación a distancia, algo que sí querría tener la entrenadora personal.