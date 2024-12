Un soltero enamora a su cita cantando a capella en 'First Dates': ¡la mujer se queda sin palabras!

Fani lleva sin estar sin pareja tres años. “He tenido amigos. He tenido este verano pero… no ha salido. Yo suelo tener éxito con los hombres, porque, cuando me arreglo, puedo llamar un poco la atención. Pero, claro, llamo la atención no para lo que quiero, porque, a lo mejor, lo que quieren es estar conmigo un rato y ya estoy aburrida”, cuenta la soltera a las cámaras de ‘First Dates’.