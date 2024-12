Un soltero aprovecha el baño para llamar a su amiga y opinar sobre su cita: "No me habla..."

Ismael, un chófer de VTC sevillano, será el próximo soltero en encontrar el amor en ‘First Dates’

Ismael es el siguiente soltero que acude al restaurante de ‘First Dates’ con el objetivo de encontrar y enamorarse del chico de sus sueños. Es un chófer de VTC sevillano que asegura tener “mucho carácter” porque cuenta que es “bastante cabezón” y siempre tiene que hacerse lo que él diga cómo y cuando quiera.

El soltero ha venido a ‘First Dates’ para enamorarse de un chico con el que pueda sentir esa chispa tan necesaria para poder llegar a tener una relación en pareja. “Los hombres andaluces, me encantan. Me encantan porque tienen mucho arte, son muy como yo y siempre la cabra tira para el monte”, cuenta el soltero a las cámaras del programa.

Entre otras muchas pasiones y cosas que le gustaría Ismael para compartir con su pareja, al soltero le encantaría disfrutar con él viendo un ‘tablao’ flamenco. Y sobre el físico que debería tener la otra persona, el soltero asegura que no llegaría a enamorarse de alguien a quien “no le entre por el ojo”.

Carlos Sobera, en cuanto escucha todo lo necesario para que Ismael caiga rendido ante el amor, se dirige rápidamente a la entrada del restaurante para dar la bienvenida a David, quien será la cita del chófer de VTC sevillano. Es un cocinero y bailaor cordobés al que le gusta muy poco “hablar” porque es “muy tímido”.

“¡Lo tengo en el Instagram! Lo conozco. Es más, creo que hoy le he visto en TikTok”, cuenta entre risas Ismael a Matías mientras que David se acerca a la barra para conocerle. Además, parece que a Ismael no le consigue impresionar del todo a su cita porque es de Córdoba, pese a haber asegurado que le encantaban los andaluces: “Los cordobeses siempre los he visto como muy pavos. Yo conocía a algunos cordobeses y da la casualidad de que los que he conocido son así”.

En cuanto se encuentran en la mesa, tanto Ismael como David tienen el tiempo perfecto para conocerse mas y ver si el soltero realmente consigue cambiar de opinión con respecto a los cordobeses.

“Yo creo que Ismael es una persona muy sincera… creo. Todo el mundo dice lo mismo, pero me salen rana”, cuenta David a las cámaras del programa. A medida que avanza la cena, parece que Ismael empieza a cambiar de opinión con respecto a los cordobeses, puesto que con el bailaor ha encontrado esa chispa con la que enamorarse. “Yo no venía con ninguna expectativa, la verdad. Me he encontrado con alguien con las expectativas más altas”, cuenta el chófer a su cita.

De hecho, Ismael aprovecha para ir al baño en medio de la cita y llamar a su mejor amiga para hablar sobre David: “Yo estoy hablándole mucho, pero él no me habla. Le voy a tener que meter la cuchara para sacarle las palabras. Nunca he querido un cordobés. Pues mira, si antes no los quieres, antes te cae, prima”.

En cuanto terminan de hablar, tanto David como Ismael acuden a la sala de intimidad total para terminar de cerrar la cita como nunca. En cuanto están bailando, el bailaor aprovecha el momento para terminar dándose el lote con el chófer de VTC.

