La mejor calle para tapear de España: tiene 200 metros y 80 bares

En pleno casco histórico de Logroño, capital de La Rioja , se esconde una joya gastronómica que condensa lo mejor de la tradición española del tapeo: la Calle del Laurel . De apenas 200 metros de largo, pero cuenta con más de 80 bares y restaurantes , este rincón urbano ha sido calificado por numerosos medios como la mejor calle para tapear de España, y con razón. No hay en todo el país un lugar donde se pueda disfrutar de tanta variedad culinaria en tan poco espacio, y con tanta identidad además.

A esto hay que añadir que tapear en la Calle del Laurel no es solo una experiencia gourmet; sino también una opción de lo más accesible . Una tapa acompañada de un corto de cerveza cuesta, de media, 2,30 euros. Este precio razonable permite disfrutar de una cena completa a base de pinchos sin tener que vaciar la cartera.

Y es que no solo los españoles han caído rendidos ante los encantos del Laurel. Medios internacionales como The Times o The Guardian han incluido a Logroño entre los mejores destinos gastronómicos del continente, destacando precisamente el fenómeno del tapeo en esta calle como uno de sus grandes atractivos.