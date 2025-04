Sharona ha sido muy clara “ Vamos mucha gente porque el Valle peligra, y cuando algo peligra es obligación de todos ” y le ha dejado claro que no iba a entrar en enfrentamientos “Ya sé de qué pata cojeáis. Ya sé que soy la cristiana a la que se les echa a los leones, pero tened cuidado no vaya a ser la cristiana que os muerda”. El presentador ha querido saber de qué pata cojeaban y sí alguna vez había visto el programa “¿ Has visto alguna vez este programa? ¿Estás segura? ¿Sabes quién es Antonio Naranjo? ”.

Además, ha querido saber si el presentador había ido alguna vez al Valle y al saber que no, le ha invitado a visitarlo y buscar algún símbolo del franquismo en el mismo porque ella asegura que no hay ninguno. Respecto al cierre de iglesias, se ha basado en el deseo del Gobierno de cerrar la basílica y en datos sin confirmar el resto del resto de Europa.

Marta Nebot ha querido saber cuál era su base histórica porque sentía que sus opiniones no concordaban con lo que dicen los historiadores. Y le ha explicado que hasta dónde ella sabe, nadie ha hablado de tirar la cruz, nadie está cerrando iglesias en España y le ha argumentado que hay cientos de denuncias de presos que fueron allí a trabajar obligados. Nerviosa, May Sharona ha acusado a Nebot de no tener credibilidad y de utilizar solo la versión de la Ley democrática y no querer que se sepa la verdadera historia.