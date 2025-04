Tras conocer la nueva polémica de María Jesús Montero en la que la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno carga contra la calidad de ciertas universidades privadas en el entorno de la medicina, Sarah Santaolalla ha querido dar luz a una realidad que ella asegura conocer y en la que hay médicos que no cuentan con la certificación MIR y llevan muchos años ejerciendo la medicina en centros privados.

Marta Nebot ha tenido la sensación de que la ministra de Hacienda estaba hablando de una realidad que duele y ha lanzado una pregunta en la mesa que ha hecho estallar la polémica “ ¿Todos los médicos que ejercen tienen el MIR? ”. Una pregunta que antes que él, ha respondido Sarah Santaolalla asegurando que ella conoce casos de médicos que no han aprobado el MIR y que llevan años ejerciendo en hospitales privados .

Antonio Naranjo y Patricia Cerezo han intentado que la colaboradora rectificara su postura y dejara de asustar a la gente porque es algo que no puede suceder, pero ella se ha mantenido en su posición asegurando que conoce la información de primera mano “hay muchos médicos de unos cincuenta y tantos años que no han aprobado el MIR y llevan años ejerciendo la medicina, no acaban de salir de la universidad”.