José Manuel, el soltero que no puede salir de casa sin su Biblia: “La llevo porque me da buen rollo”

José Manuel acude con mucha elegancia y serenidad al restaurante de ' First Date s' para ver si consigue enamorarse de la persona con la que le han emparejado. Es un vigilante de seguridad de Ibiza y asegura a las cámaras que siempre lleva consigo una réplica de la ‘Biblia de Jerusalén’ porque le gusta y le da "buen rollo". "Hay gente que mira el horóscopo del periódico y les ayuda. A mí, me ayuda esto", cuenta al programa.

Carlos Sobera le pregunta al soltero sobre lo que más valora en una relación. El soltero cuenta que toda relación necesita tener mucha "empatía y transparencia". Además, explica al presentador lo sexual que es el soltero: " Juegos de alcoba siempre hay muchos . Seguro que más de los que conozco yo. Los juegos de alcoba son muy guays. A mí el sexo me encanta desde siempre".

Nada más conocerse, Mari Carmen parece ver con buenos ojos al soltero. Para ella, le da igual que no vaya con la Biblia a todas partes: "Que vaya con la Biblia, a mí me parece bien porque si él se siente protegido, pues ya está". En cambio, José Manuel piensa que su cita la ve un poco "choni" porque no está muy acorde con su estilo.