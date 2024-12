La soltera Otti acude a 'First Dates' sin olvidarse de su anterior pareja: "Hace dos días he soñado con él"

Andrea ‘Otti’ es la siguiente soltera que se aventura a encontrar el amor en ‘First Dates’

Andrea, más conocida como ‘Otti’, es la siguiente soltera que se embarca en el restaurante del amor de ‘First Dates’ para conocer a esa persona con la que se pueda quedar locamente enamorada. Es una diseñadora gráfica de Cádiz y se considera como una mujer un “poco especial” porque tiene varios “TOC”, como chuparse el dedo.

De hecho, Otti cuenta a Carlos Sobera que en el amor no le ha ido tan mal: “He tenido dos largas, pero han ido bien. Lo único que, por diferentes motivos, no se ha seguido”. Sin embargo, asegura que todavía no ha olvidado a la última persona con la que tuvo una relación: “Hace dos días he soñado con él. Soñaba que me perdonaba, que volvíamos… Yo necesito olvidarlo. Por eso he venido aquí para ver si encuentro a alguien que de primeras me diga ‘chao”, cuenta la soltera a las cámaras del programa.

Además, la soltera afirma que no ha sentido nunca el amor hacia otra persona: “Yo, para mí, no me he enamorado nunca, porque nunca he llegado a tener esa relación de sentirte que lo quieres, que lo amas y estas con él. Yo eso lo he sentido una vez lo hemos dejado”.

Carlos Sobera, en cuanto descubre que Andrea necesita a una persona que tenga muchas ambiciones y sea muy activo en la vida, acude a la entrada del restaurante para recibir a Javi, quien será la cita de Otti en ‘First Dates’. Es un abogado sevillano que también anhela esa protección y cariño que se siente cuando uno está enamorado.

De hecho, es Javi quien da una primera impresión de Otti a las cámaras del programa: “Me ha llamado mucho la atención por sus rasgos, la sonrisa, sus ojos… Me ha transmitido mucho”. Sin embargo, Otti, en cuando descubre que es de Sevilla, empieza a echarse un poco para atrás a la hora de conocerlo más.

Carlos Sobera acompaña a Javi y Otti hacia su mesa, donde dará comienzo a su cita y en donde tendrán el tiempo perfecto para que los dos puedan conocerse más a fondo. De hecho, nada más sentarse en la mesa, Andrea se lleva otro chasco al descubrir que su cita siempre ha vivido con sus padres: “Que nunca haya tenido esa experiencia de vivir solo o con otra persona… Eso no me ha gustado nada”.

Además, Otti le cuenta a su cita que todavía no se ha olvidado de la última pareja con la que estuvo en una relación de más de seis años. “Me arrepiento muchísimo. Se lo he intentado explicar… Ha pasado muchísimo tiempo, pero es algo que tengo”.

La decisión final de Otti y Javier en ‘First Dates’