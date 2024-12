¿Quién narra First Dates?: la voz del programa de citas

El actor cuenta que solo le ofrecen papeles de personajes extranjeros debido a su aspecto físico. Reconoce que hace años que no se presenta a un casting porque para los directores, él es solamente el guiri cachas y si no tienen un papel así, no le llaman.

A Richard Pena le gustaría hacer muchas más cosas como actor , pero la barrera del aspecto físico no se rompe con él. Porque, cuenta, que no es porque sea un mal intérprete sino que es por su apariencia física.

Richard dice que no buscaría el amor en el programa, ya que para él, los solteros que van son gente muy valiente que se abre de par en par para encontrar a su alma gemela, y siente que el no lo es. Dice que al haber estado trabajando tanto tiempo en ‘First Dates’ no estaría muy pendiente de la cita, si no pensando en toda la gente que conoce detrás de cámaras.