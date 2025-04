La mayoría de los españoles no sigue una dieta saludable . Envejecer en forma y con un buen estado de salud es el sueño de muchos, pero pocos siguen las pautas necesarias para alcanzarlo. Las ratios de obesidad preocupan, al igual que el volumen de enfermedades crónicas. Los expertos nos avisan de la importancia que tiene el horario en el que comemos , pero la comida que ingerimos es lo que realmente va a marcar la diferencia en nuestro futuro.

En pleno Día de la Salud, la comunidad sanitaria pone el foco en la alimentación. El 40% de los españoles no mantiene una dieta saludable y solo el 32% cumple con los parámetros de peso recomendados. El sedentarismo , la falta de sueño y los picos de estrés están detrás de estas cifras, pero la dieta que seguimos es el mayor desencadenante.

Lo que comemos ahora va a marcar nuestro envejecimiento. Un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard lo ha ratificado. 30 años de seguimiento y 100.000 personas es lo que han necesitado los expertos para comprobar que solo el 9’3% envejece de forma saludable . La investigación realizada en Estados Unidos contó con participantes de una edad media de 53 años y más del 90% de ellos, no llegaron bien a los 70 años.

La comida rápida, los ultraprocesados, las bebidas azucaradas y las grasas saturadas no son nuestros enemigos, pero deben consumirse puntualmente y no de forma rutinaria. La dieta mediterránea y comprar los productos en el supermercado marcan la diferencia: “Todo lo que encontramos en el mercado no va a estar etiquetado. Son alimentos que hemos consumido toda nuestra vida y es lo que nuestro cuerpo necesita”.