A medida que avanza la cena, se nota que no hay ningún tipo de feeling entre ellos. De hecho, no concuerdan en sus pasiones, como el mundo del Drag Queen o compartir el maquillaje si llegaran a estar juntos. “Yo no me lo he creído que Ramón tuviera más novias que novios. Hombre, yo he tenido uno… No sé. O ha cambiado mucho, pero no sé”, cuenta muy sorprendido el soltero al programa.