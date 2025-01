Itziar, de 41 años , es una empresaria catalana que se considera "chapa de la antigua" porque le gusta que ser conquistada: "Para mí, el poder estar con alguien va más allá de un encuentro íntimo. Es comunicación, reírse... poco a poco". Además, como ella dice, "las cosas de palacio van despacio" . La soltera se ha casado hasta un total de dos veces , pero no ha tenido mucha suerte en el amor, aseguraba en 'First Dates'.

Su cita sería Omar, de 39 años , un madrileño con un principio de hiperactividad que le lleva a "hacer locuras tanto laborales como de ocio. Si me proponen cualquier cosa, ahí estoy yo para decir sí". Al verse por primera vez , las primeras impresiones eran buenas. Los dos se parecían guapos el uno del otro y se hacían unas preguntas iniciales como de dónde son y otros temas de interés.

Una vez sentados, había dos cosas claras: una que Itziar culpaba a los cuentos de hadas de sus altas expectativas en cuanto al amor y otra, que Omar no era un príncipe. Así que la expectativas de la cita estaban siendo, hasta el momento, realistas. Itziar le contaba cuál es su trabajo: lleva programas de inglés. "Si quieres uno, te lo vendo", apuntaba. Mientras que Omar sorprendía a su cita asegurando que es técnico de mantenimiento, pero cuando termina su jornada se dedica "a infinidad de cosas".

"¿Como qué?", preguntaba asombrada Itziar. "Hago obras, me gusta decorar casas, me gusta decorar obras con mis propias manos", subrayaba. Vamos, lo que viene a ser un verdadero manitas de manual. Omar le confesaba también a su cita que el hecho de ser hiperactivo hace que le guste la adrenalina como a nadie: "Me gusta el riesgo en general".