Frank Cuesta, detenido en Tailandia: “Hay una persecución detrás”

“No solamente para proteger animales, sino que, además, estamos hablando de un santuario que tiene 100 hectáreas, donde hemos visitado montones de youtubers haciendo vídeos virales con millones de visitas, han hecho directos de 24 horas, o sea, no es un santuario que esté bajo tierra, en una nave, escondido, ni nada por el estilo. Me sorprende muchísimo que esta persecución sea, y esta detención, sea justamente ahora” , aseguraba el amigo de Frank.

“Yo estaba en directo ayer en mi canal y él suele entrar por las noches a comentar sobre el tema que estemos hablando. Cuando, de repente ayer me manda un mensaje. Yo me esperaba que era algo como todos los días, normal y corriente, pero no, lo estaban deteniendo. Le habían hecho una redada en el Santuario. Había como 20 o 30 policías y se han publicado en Tailandia ya los vídeos donde revisan todo el santuario, encuentran las especies y demás”, detallaba.