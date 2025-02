“ En primer lugar, le pido disculpas a Sergio Gregorio , como ya hice previamente antes de filtrar el audio, por la situación terrible en la que le acabo de poner. Yo, aunque no éramos amigos, de hecho, son más las veces que hablamos para discutir que para ninguna otra cosa, siempre he tenido buena impresión de Sergio”, comenzaba diciendo.

“Creo que yo he tomado una decisión que, desde luego, es indigna, me parece que no sé hasta qué punto puede ser ético exponer así a esta situación, esto es cierto, pero también creo que era necesario arrebatarle esta incuestionabilidad a Podemos, gracias a la cual se permite llevar a cabo maniobras antidemocráticas o prácticas inquisitoriales en redes sociales, acusando indiscriminadamente a hombres y linchándolos desde una cuenta de Instagram de una periodista vinculada al partido, en este caso Cristina Fallarás”, contaba.