Susana Díaz, colaboradora de 'Todo es Mentira', tampoco ha podido contenerse y ha dado su opinión sobre los audios filtrados de Gregori donde habla explícitamente que ha visto cómo Juan Carlos Monedero abusaba de otras chicas, a las que conocía. "Esto lo sé yo desde hace mucho tiempo. A mí, 'X' (nombre de una de las chicas) me contó cosas muy fuertes de Juan Carlos, cosas de baboseo, cosas que tal como me las contó suena a agresión sexual, que es grave, y ella es la que ha decidido que no quería que eso trascendiera a la esfera pública...Como 'X' no quiso denunciar nada yo seguí manteniendo una relación normal y cordial con Monedero", decía en esos mensajes.