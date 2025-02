La reciente polémica en torno a Javier Milei , presidente de Argentina, y la criptomoneda ‘Libra’ ha generado un intenso debate, no solo en Argentina, también en el resto del mundo. ‘Horizonte’ ha entrevistado a Martín Varsavsky, empresario y amigo de Milei, que ha dado las claves sobre lo sucedido.

“La pregunta es cómo puede ser que esta persona que gestiona todo tan bien haya sido estafado, porque fue estafado , con lo de la criptomoneda. En mi opinión, no soy un médico, pero sí soy papá, uno de mis siete hijos es atípico. Mi opinión es que Javier Milei también es atípico. Atípico dentro de la definición neurotípico y atípico. Entonces la gente atípica , especialmente la gente atípica de altísimo funcionamiento como Javier Milei y como Elon Musk, son genios en todo lo que a los demás les cuesta, pero ocasionalmente cometen torpezas ”, comenzaba diciendo.

“La mayoría de la gente cree que Javier Milei hizo esto para enriquecerse y que a Javier Milei le encanta el dinero, pero la verdad es que no le interesa el dinero para nada . Lo que él quiere es que al argentino le vaya bien, no que a él le vaya bien”, aseguraba el amigo de Milei.

“ La debilidad de él es ayudar a la Argentina y le dijeron que esta criptomoneda se iba a usar para ayudar a las pymes argentinas y él se lo creyó. Ahora, los que perdieron dinero con esta criptomoneda son cripto especuladores, no es el pueblo argentino ”, comentaba.

“Yo lo tengo claro, Javier Milei no tenía idea que era una estafa, creyó que ayudaba a la Argentina y cometió un grave error, pero ¿es un crimen? No, no es un crimen”, valoraba Martín Varsavsky, empresario y amigo de Milei, en ‘Horizonte'.