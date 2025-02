En primer lugar, ha querido aclarar el polémico saludo que realizó Musk durante un acto y que muchos tacharon de ‘nazi’: “Yo soy judío, así que también me parece como absurdo que le llamen nazi. Realmente creo que lo del saludo es un tema de que él sí es Asperger, está en el aspecto autista, y la gente en el aspecto autista tiene gestos torpes ”.

Martín desvelaba lo que el empresario le había dicho cuando le llamó preguntándole por ese polémico gesto: “Hubiese sido mejor que lo hubiera hecho con las dos manos, entonces ya no hubiera habido confusión. Cuando pasó eso le escribí, él me dijo: ‘¿Pero qué dicen?’ Me dice: ‘si lo hice del corazón, mi saludo es desde el corazón’. Él estaba sorprendido de que la gente reaccionase así”