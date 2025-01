Tati se ha lanzado a preguntarle a su cita qué busca en una relación y él se ha sincerado: ''No vería una relación abierta, pero sí que al principio busco algo más abierto hasta que yo lo tenga claro porque soy muy pasota, pero cuando una chavala me gusta soy muy intenso'', y ella ha confesado a las cámaras del programa su opinión hacia él: ''Me pone, me gusta que un tío esté abierto y que sea heterocurioso y quiera probar cosas nuevas, la idea de dos chicos y yo está bastante bien''.

''Yo soy biromántica, me gustan los chicos y las chicas, pero las chicas solo me interesan de forma romántica, no podría no podría tener relaciones sexuales con ellas. Pero, como soy una loca del sexo, me explico, me considero una persona muy sexual. Soy capaz de probar de todo y todavía me queda porque soy muy joven'', le ha confesado Tati a Jesús, que se ha mostrado muy abierto al respecto: ''Yo también, tengo que tener bastante sexo. Estoy dispuesto a probar tríos y lo que surja, no me importaría experimentar''.