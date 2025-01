Bibiche , de 26 años, modelo y azafata, llegaba al restaurante de 'First dates' asegurando que ella brilla por donde pasa, así que esperaba conocer a un chico que estuviera a su altura. En el programa conocía a Ángel , un peluquero de 29 años que consideraba que también estaba al nivel de una estrella. En concreto, de Julio Iglesias.

Nada más conocerse, Bibiche tenía claro que Ángel no le había gustado físicamente. Pero mucho menos le gustó que se pidiera varias bebidas con alcohol durante la cita.

"Yo he dejado el alcohol este año porque no es bueno", le había dicho ella en su cena. "Yo de vez en cuando una copita y demás...", dejó caer él. Para Bibiche, el haber salido desde los 17 años le había hecho optar a sus 26 por la abstinencia. Pero el momento de máxima tensión llegó cuando Ángel pidió otra bebida con alcohol "bien cargadita". "Yo alcohólicos no, eh", soltó Bibiche.