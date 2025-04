Ángel Gaitán, experto mecánico y colaborador de 'Horizonte' ha podido hablar con dos bomberos que participaron en la tragedia

Un experto mecánico, sobre lo ocurrido en Alcorcón: "Tenían que volver hacia atrás, pero la puerta del garaje se precipitó encima de la manguera"

La tragedia de Alcorcón llega a ‘Horizonte’ para analizar lo ocurrido. Dos bomberos han fallecido esta semana y otro fue trasladado al Hospital de quemados de Getafe en estado crítico con heridas graves tras un incendio en un garaje de Alcorcón.

El incendio se originó después de que una batería eléctrica de un Porsche híbrido tuviese un golpe en el interior y derivara en una explosión. De acuerdo con los primeros indicios, una puerta del garaje pudo venirse abajo. Ángel Gaitán es mecánico y colaborador de ‘Horizonte’ y él mismo hace años explicó que este tipo de vehículos darían graves problemas: “Me llamaron alarmista y era una realidad que lleva pasando tiempo. Hasta que no fallece alguien no lo sacamos”.

El experto mecánico comenta que “vamos a dar a la gente información real porque mucha de la prensa no ha hecho más que crear bulos. Tengo información de dos bomberos que han participado en la tragedia. Esta misma semana también ha habido otro incidente, no paramos de tener estas noticias. He hablado con bomberos de la Comunidad de Madrid, de Parla, de Alcorcón porque la gente tiene que entender que no es lo mismo un bombero de una comunidad que de un ayuntamiento, a nivel de medios. Esta gente se quedó limitada cuando llegaron".

Dos bomberos informan a Ángel Gaitán sobre lo ocurrido aquel día

En primer lugar, Gaitán pone en contexto a la audiencia: "Llegan y se encuentran una situación, un vehículo con una batería que sale ardiendo. No explotó, los coches eléctricos no hacen eso. El problema es que la temperatura que se genera con poca ventilación, que entraron sin luz…entraron a través de una manguera para ir unidos”.

Asimismo, el mecánico comenta que "a la hora de retornar, sus cámaras dejaban de funcionar. Ellos tenían que volver hacia atrás, pero la puerta del garaje cae encima de la manguera, por lo que cuando intentan volver hacia atrás, ya no podían. Cuando les sobrepasa la situación, piden ayuda a los bomberos de la Comunidad de Madrid, que llegaron muy pronto. Se juntaron 40 bomberos, pero el problema fue que tendrían que haberle pertenecido de primeras a los de la Comunidad y así no hubiesen estado escaso de efectivos o medios"

¿Qué ocurre con los coches eléctricos?