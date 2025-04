“Evidentemente tenía que pedir perdón. Es una barbaridad de tal calibre…que hubiera tenido que dimitir. Lo que me llama la atención que es un perdón fingido porque parece que nos estuviera echando la culpa a nosotros por no haberla entendido", asegura.

Por otro lado, Paula Fraga , abogada penalista comenta que está de acuerdo con Villegas y que “la presunción de inocencia además de ser un derecho fundamental, es un principio civilizatorio”. Además, comenta que “puede haber sentencias criticables. A mí me aparece la sentencia más deseable pero jurídicamente es comprensible . No hay elementos que prueben según el TSJ para enervar la presunción de inocencia”.

El doctor José Cabrera, psiquiatra forense, también presente en el plató de ‘Horizonte’ no ha podido contener también su opinión sobre lo ocurrido y ha explicado que “no me ha sorprendido lo que ha dicho la vicepresidenta del Gobierno. Además, Cabrera sentencia: “¿Qué se puede esperar de esta banda? Son amorales en su forma de enfrentarse a esto. Una persona que dice algo así no tendría que haber llegado al cargo, pero ya que está…debería ser automáticamente cesada”.