Gaitán comienza explicando una terrible noticia para las familias de los fallecidos y es que "no han sacado el coche de allí porque Félix, el padre de Izan , a pesar de estar pasando por el peor momento de su vida, tiene que sacar él, el coche de allí. Hasta 180 euros cubre el seguro para sacarlo...es muy fuerte que estas familias después de lo que tienen encima tengan que ser responsables de sacar el vehículo ".

"Y en el Puerto de Lunada queremos que intenten poner algún tipo de seguridad para que estas cosas no sucedan más por favor. Igual que nos ha pasado a nosotros le puede pasar otra persona . Lo único que intento es evitar más sufrimiento, no está la carretera como debería de estar y menos en caso de temporal como subieron aquella trágica noche los niños. Solo pido que por favor, intenten arreglar todo eso"

En el programa pasado de 'Horizonte', parte del equipo se trasladó hasta el punto negro para conocer las posibles condiciones que marcaron el accidente. Eduardo Pesquera, reportero del programa, mostró las inclemencias meteorológicas del lugar de los hechos y aseguraba que " las imágenes no hacen justicia de lo que realmente es esto".

Desde el trágico lugar, el programa pudo hablar con el exconcejal de San Roque de Riomiera, quien denuncia que "nadie hace nada" para evitar que se pueda producir de nuevo un accidente mortal como este: "En el año 20707 dijeron que estaba aprobado el arreglo de esta carretera, pero estamos en el 2025 y todo sigue igual. Nadie ha hecho nada y yo he visto caer ya por aquí a siete personas. Para nosotros este puerto es como una reliquia y es como de mentira que al menos no tenga unas vallas que al menos habrían salvado la vida de las siete personas que yo he visto caer por aquí".