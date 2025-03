Las dos docentes presentes en plató denuncian haber recibido una campaña de acoso y amenazas de muerte tras la iniciativa, tras esto, Elena del Pilar explica que " tenemos la obligación de no callarnos . Esto es un tema de que en España hay normas y se están vulnerando. Pedimos a los partidos que se posicionen, se está quebrando la igualdad porque esto solo se impone a las mujeres, la libertad porque en muchos casos, como en las menores se les esta cuartando y la dignidad porque una mujer que va tapada de pies a cabeza, es un ser bajo unas telas, esto no se puede permitir en España" , detalla.

Sobre cómo comenzó la iniciativa, la doctora en Derecho, explica que "hace unos meses me pidieron si podía redactar un manifiesto para que pudiesen alzar la voz de ir sin velo. Tuvo una repercusión altísima bajo el nombre 'España, un país sin velo' y esto fue la iniciativa de la propuesta", asegura.

Además, Pilar comenta que "la libertad religiosa es un derecho que puede ser restringido, aquí se están vulnerando la igualdad, libertad y dignidad. Lo siento pero los políticos son unos hipócritas , lo mismo que se denuncia en otros países se hace aquí. No hay que permitirlo en nuestra democracia . Si permitimos que sigan avanzando estas personas, acabarán hablando de derechos y pasarán a instituciones. No nos vamos a callar porque nuestras hijas acabarán veladas".

Por la parte de Sonia Sierra, explica que "hay que tener en cuenta que en muchos países, los islamistas que pretenden ocultar a la mujer utilizan drones para ver que todas cumplen con ir tapadas, aquí lo que se dice es que hay que respetar su cultura. Esto es una imposición, no es solo el velo, en países europeos ya no rige por el derecho europeo sino por leyes iliberales. Me preocupa que en España se permita que tapen a las mujeres de arriba abajo".