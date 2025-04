El rey Carlos III reaparece entre los medios de la forma más inesperada posible: al ritmo de 'Twinkle twinkle little star'. Tras estar ingresado unos días, como consecuencia de los efectos secundarios del tratamiento al que se está sometiendo contra el cáncer que le diagnosticaron el año pasado, ha reaparecido en el Castillo de Windsor . El monarca se ha atrevido a coger la flauta dulce más sana del mercado y tocar frente a todo el público en compañía de la 'London Vegetable Orchestra', la orquesta de las verduras.

En pleno proceso de recuperación del cáncer que padece, Carlos III ha querido mostrar su faceta más musical en un evento que tuvo lugar en el Castillo de Windsor. Según adelanta el portal de Divinity , el evento fue organizado para promover la música en Reino Unido . Sin embargo, la escaleta del evento no contaba con el improvisado concierto del monarca.

Con una audiencia de 350 invitados, Carlos III cogió una flauta dulce hecha a base de zanahoria para deleitar con una particular versión de la famosa canción 'Twinkle twinkle little star'. La Orquesta Londinense de Verduras no dejaron solo al hijo de Isabel II. Los integrantes estuvieron acompañándole con sus instrumentos hecho a base de zanahorias, patatas, pimientos, variedades de calabazas y calabacines.